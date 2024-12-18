«Тампа» победила «Коламбус», Василевский сделал 28 сэйвов

«Тампа» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Лайтнинг» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 31 броска по своим воротам. Форвард Никита Кучеров отметился одной голевой передачей. Теперь у 31-летнего россиянина в этом сезоне 47 (14+33) очков в 27 матчах.

Нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился двумя голевыми передачами, а Дмитрий Воронков сделал один ассист.

«Тампа» набрала 36 очков в 29 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 13-й строчке — 29 очков в 32 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)

Голы: Гленденинг — 2 (Пербикс, Лиллеберг), 3:21 — 1:0. Пол — 7, 21:28 — 2:0. Гюнцель — 18 (Пол), 27:36 — 3:0. Чаффи — 6 (бол., Пол, Хагель), 34:18 — 4:0. Пюхтия — 2 (мен., Керали), 47:23 — 4:1. Фантилли — 6 (Марченко), 48:05 — 4:2. Силлинджер — 6 (бол., Воронков, Марченко), 54:11 — 4:3. Пойнт — 21 (п.в., Кучеров, Гюнцель), 57:51 — 5:3.

Вратари: Василевский — Гривз.

Штраф: 14 — 19.

Броски: 32 (10+15+7) — 31 (5+9+17).

Наши: Кучеров (17.25/4/+1) — Воронков (19.39/2/+1), Марченко (20.54/6/+1), Проворов (26.05/0/-3).

18 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.