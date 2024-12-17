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Сегодня, 23:30

«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: смотреть матч регулярного чемпионата НХЛ

«Тампа-Бэй» и «Коламбус» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ 18 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Тампы» Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Матч «Тампа-Бэй» — «Коламбус» пройдет в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 18 декабря. Начало встречи на льду «Амали-арены» в Тампе (США) — в 3.00 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. Игры североамериканского хоккея в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Тампа-Бэй» — «Коламбус» можно в нашем матч-центре.

«Лайтнинг» в регулярном чемпионате-2024/25 провели 28 матчей и набрала 34 очка, у «Блю Джекетс» — 31 игра и 29 очков.

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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