«Тампа» на своем льду сыграет против «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 10 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Амали-арена» в Тампе, Флорида, США.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Тампа» — «Коламбус» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Тампа» занимает сейчас 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 93 очка. «Коламбус» идет на 16-й строчке «Востока», имея в своем активе 64 очка. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.