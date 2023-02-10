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Сегодня, 05:53

«Тампа» разгромила «Колорадо». Сергачев и Кучеров набрали по одному очку

Сергачев и Кучеров набрали по одному очку в победном матче «Тампы» против «Колорадо»
Евгений Козинов
Корреспондент
10 февраля. «Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 5:0.
Фото USA Today Sports
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«Тампа» выиграла у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Эвеланш» потерпели второе поражение подряд.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился заброшенной шайбой. На счету Никиты Кучерова одна голевая передача.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 30 бросков по своим воротам, а Александр Георгиев — 27 из 32 в составе «Колорадо».

«Колорадо» идет на 7-м месте в Западной конференции — 58 очков. «Тампа» располагается на 5-й строчке в Восточной конференции — 68 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Перри — 10 (бол., Чирелли, Киллорн), 15:15 — 1:0. Хагель — 20 (Чирелли, Киллорн), 28:32 — 2:0. Пойнт — 31 (бол., Кучеров, Хагель), 30:29 — 3:0. Хагель — 21 (Киллорн), 38:07 — 4:0. Сергачев — 7 (Пойнт, Белльмар), 45:44 — 5:0.

Вратари: Василевский — Георгиев (59:44).

Штраф: 14 — 26.

Броски: 32 (15+10+7) — 30 (9+15+6).

Наши: Кучеров (18.01/2/0), Наместников (13.15/1/0), Сергачев (21.43/4/+3) — Ничушкин (21.46/3/0).

10 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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