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25 ноября, 23:30

«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Тампа-Бэй» сыграет с «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» примет «Колорадо» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 25 на 26 ноября. Матч состоится в спортивном комплексе «Амали-арена» в Тампе (штат Флорида, США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Тампа-Бэй» — «Колорадо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Лайтнинг» набрал 22 очка в 19 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. «Эвеланш» располагается на седьмой строчке на Западе (у команды — 24 очка в 21-й игре).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
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ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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