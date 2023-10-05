«Тампа-Бэй Лайтнинг»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

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Основная информация о клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в регулярном чемпионате.
Полное название: «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Город: Тампа, Флорида (США)
Год основания: 1992
Главный тренер: Джон Купер
Капитан: Стивен Стэмкос
Домашняя арена (вместимость): Амали-арена (19 758)
Конференция: Восточная
Дивизион: Атлантический
"Тампа-Бэй": достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022/2023 «Лайтнинг» заняла третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В первом раунде плей-офф НХЛ «Тампа» уступила в серии «Торонто».
«Тампа-Бэй»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Лайтнинг» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в воскресенье, 11 октября: клуб сыграет матч регулярного чемпионата НХЛ на своем льду на «Амали-арене» против «Нэшвилла». Начало — в 00.30 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Тампа» встретится на своем льду с «Торонто» в четверг, 18 апреля (начало — 02.00 мск).
«Тампа-Бэй»: календарь матчей в октябре 2023
11 октября, среда. 00:30. «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»
15 октября, воскресенье. 02:00. «Детройт» — «Тампа-Бэй»
16 октября, понедельник. 02:00. «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй»
18 октября, среда. 02:00. «Баффало» — «Тампа-Бэй»
20 октября, пятница. 02:00. «Тампа-Бэй» — «Ванкувер»
22 октября, воскресенье. 02:00. «Тампа-Бэй» — «Торонто»
25 октября, среда. 02:00. «Тампа-Бэй» - «Каролина»
27 октября, пятница. 02:00. «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»
31 октября, вторник. 02:00. «Тампа-Бэй» — «Сиэтл»
Календарь матчей «Тампы» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Тампы»
До того, как стать тренером в НХЛ, Купер работал на Уолл-стрит. Канадский специалист возглавляет «Тампу» с 25 марта 2013 года. До этого Джон возглавлял «Сиракьюз», фарм-клуб «Лайтнинг». Под его руководством американский клуб в 2020 и в 2021 годах выиграл Кубок Стэнли.
Российские хоккеисты «Тампы»
«Тампа-Бэй Лайтнинг»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»