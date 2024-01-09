«Тампа-Бэй» сыграет с «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 10 января. Игра пройдет на ледовой арене «Амали-арена» в Тампе, штат Флорида (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России легальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В Восточной конференции «Лайтнинг» набрал 43 очка и занимает 12-е место. «Кингз» с 46 баллами располагается на 6-й строчке в Западной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте