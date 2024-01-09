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Сегодня, 18:00

«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ

«Тампа-Бэй» сыграет с «Лос-Анджелес» в регулярном чемпионате НХЛ 10 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» сыграет с «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 10 января. Игра пройдет на ледовой арене «Амали-арена» в Тампе, штат Флорида (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России легальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В Восточной конференции «Лайтнинг» набрал 43 очка и занимает 12-е место. «Кингз» с 46 баллами располагается на 6-й строчке в Западной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» — «Флорида». Расписание матчей 10 января