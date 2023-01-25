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Сегодня, 06:03

«Тампа» переиграла «Миннесоту». Кучеров и Сергачев набрали по 2 очка

Кучеров и Сергачев набрали по 2 очка в матче «Тампы» против «Миннесоты»
Евгений Козинов
Корреспондент
25 января. «Тампа-Бэй» — «Миннесота» — 4:2.
Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» выиграла у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Уайлд» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал голевую передачу и забросил шайбу в пустые ворота. Защитник Михаил Сергачев отметился двумя ассистами.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Миннесота» — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы: Эрикссон Эк — 17 (мен., Миддлтон), 23:43 — 0:1. Перри — 7 (Колтон, Сергачев), 29:44 — 1:1. Капризов — 27 (бол., Эрикссон Эк, Болди), 31:42 — 1:2. Перри — 8 (бол., Колтон, Киллорн), 38:05 — 2:2. Стэмкос — 24 (Сергачев, Кучеров), 54:22 — 3:2. Кучеров — 19 (п.в., Хагель), 59:43 — 4:2.

Вратари: Василевский — Флери (57:29 — 59:43).

Штраф: 23 — 15.

Броски: 39 (11+10+18) — 35 (8+12+15).

Наши: Кучеров (21.54/5/+2), Наместников (8.02/0/0), Сергачев (22.21/4/+2) — Капризов (21.08/3/-1).

25 января. Тампа. Amalie Arena.

Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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