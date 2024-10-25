«Миннесота» победила «Тампу», Кучеров набрал 3 очка

«Миннесота» на выезде обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Теперь у него в этом сезоне 13 (4+9) очков.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 14 из 17 бросков по своим воротам. Нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу. Теперь у него 13 (8+5) очков в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Миннесота» — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Капризов — 3 (Росси, Бродин), 6:23 — 0:1. Хагель — 6 (мен., Чирелли, Чернак), 28:55 — 1:1. Кучеров — 8 (Пол, Пербикс), 31:31 — 2:1. Эрикссон Эк — 3 (Богосян, Болди), 38:22 — 2:2. Болди — 4 (бол., Зуккарелло, Капризов), 40:54 — 2:3. Капризов — 4 (п.в., Лауко, Миддлтон), 59:26 — 2:4.

Вратари: Василевский (58:22 — 59:26) — Флери.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 25 (12+9+4) — 18 (5+8+5).

Наши: Кучеров (20.57/1/0) — Капризов (22.08/2/0), Тренин (16.18/0/0), Хуснутдинов (8.57/0/0).

25 октября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.