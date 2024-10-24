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24 октября, 22:40

«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Тампа» и «Миннесота» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Миннесота Уайлд» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 25 октября. Игра пройдет на «Амали Арене» в Тампе, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Тампа-Бэй» — «Миннесота» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды провели по шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ. «Тампа» набрала 8 очков, а «Миннесота» — 10. В предыдущей игре «Тампа» победила «Нью-Джерси» (8:5), а «Миннесота» — «Флориду» (5:1).

Предыдущая встреча команд, проходившая в январе, завершилась победой «Тампы» (7:3).

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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