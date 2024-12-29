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Сегодня, 23:15

«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Тампа-Бэй» и «Монреаль» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 30 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Тампы» Никита Кучеров.
Фото Getty Images
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«Тампа-Бэй» и «Монреаль» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на понедельник, 30 декабря. Игра пройдет в Тампе (США) на «Амали-арене». Стартовое вбрасывание — в 1.00 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире матчи североамериканской лиги появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Следите за ключевыми событиями игры «Тампа-Бэй» — «Монреаль» в матч-центре на сайте «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Тампа-Бэй» сыграла 33 матча и набрала 42 очка, в последнем из них «Лайтнинг» обыграли «Рейнджерс» (6:2). У «Монреаля» — 33 очка в 35 матчах, в воскресенье «Канадиенс» выиграли у «Флориды» (4:0).

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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