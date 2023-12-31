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Сегодня, 17:00

«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Трансляция матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Монреаль» 1 января во Вконтакте начнется в 03.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Никита Кучеров.
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 1 января 2024 года «Тампа-Бэй» на своем домашнем льду «Амали-арена» примет «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Монреаль» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Лайтнинг» с 39 баллами находятся на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Канадиенс» — 13-е с 35 очками на «Востоке».

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров на текущий момент является лучшим бомбардиром регулярки НХЛ с 59 (25+34) очками в 36 матчах.

Узнать подробную информацию о расписании игры «Лайтнинг» в новогодние праздники можно по ссылке на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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