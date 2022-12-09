«Тампа» переиграла «Нэшвилл». Кучеров и Сергачев набрали по очку

Сегодня, 05:51
«Тампа» на своем льду переиграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Лайтнинг» прервали трехматчевую победную серию «Предаторз».
Российские хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились голевыми передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
Голы: Пойнт — 12 (Коул, Чернак), 1:16 — 1:0. Перри — 4 (бол., Стэмкос, Хедман), 2:53 — 2:0. Янковски — 3 (мен.), 10:51 — 2:1. Каррье — 1 (Форсберг, Нидеррайтер), 32:36 — 2:2. Пойнт — 13 (Чирелли, Кучеров), 42:14 — 3:2. Пол — 12 (Стэмкос), 47:10 — 4:2. Хагель — 8 (мен., Сергачев, Эллиотт), 55:40 — 5:2.
Вратари: Эллиотт — Сарос.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 32 (11+8+13) — 36 (4+15+17).
Наши: Кучеров (19.07/2/0), Наместников (10.45/1/0), Сергачев (22.25/1/-1) — Тренин (12.55/3/+1).
9 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.