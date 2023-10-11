Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:05

Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Нэшвилл» в стартовом матче сезона НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
11 октября. Никита Кучеров атакует ворота «Нэшвилла».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Тампа» выиграла у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Эта встреча стала первой в сезоне-2023/24.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров на 11-й минуте открыл счет, а в концовке оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота. На счету российского защитника Михаила Сергачева одна голевая передача.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропустил встречу из-за травмы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 5:3 (1:0, 0:1, 4:2)

Голы: Кучеров — 1 (Хедман, Пойнт), 9:48 — 1:0. О`Райлли — 1 (Форсберг, Макдона), 36:15 — 1:1. Пярссинен — 1 (Форсберг, О`Райлли), 40:11 — 1:2. Пол — 1 (бол., Пойнт, Стэмкос), 42:25 — 2:2. Хагель — 1 (буллит), 43:07 — 3:2. Новак — 1 (бол., Томасино, Нюквист), 48:48 — 3:3. Пол — 2 (бол., Сергачев, Пойнт), 50:52 — 4:3. Кучеров — 2 (п.в., Пол, Сергачев), 59:58 — 5:3.

Вратари: Йоханссон — Сарос (57:35 — 59:58).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (12+5+17) — 31 (2+13+16).

Наши: Кучеров (21.19/5/+1), Сергачев (23.00/2/+1) — Тренин (13.54/1/0).

11 октября. Тампа. Amalie Arena.

Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Обсудить
Читайте также
«Против участия России, но бойкот — не выход». Запад определился с позицией по Парижу-2024
Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России
Российские военные отразили атаки ВСУ под Васильевкой
Армия Израиля сообщила о прибытии в страну первого самолета США с боеприпасами
Песков назвал ситуацию на Ближнем Востоке более чем тревожной
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вегас» — «Сиэтл»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ