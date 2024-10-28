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Сегодня, 23:20

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: смотреть матч НХЛ онлайн

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» сыграют в матче НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Стивен Стэмкос (№91) впервые сыграет против «Тампы».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 29 октября. Игра пройдет на «Амали-Арене» в Тампе, стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических группах в соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды провели по восемь игр в этом регулярном чемпионате. «Тампа» набрала 10 очков, а «Нэшвилл» — 6. Лучший бомбардир «Тампы» — россиянин Никита Кучеров, набравший 14 (8+6) очков в нынешнем сезоне. В «Нэшвилле» с этого сезона выступает один из лучших и самых результативных игроков в истории «Лайтнинг» форвард Стивен Стэмкос. Это будет первая игра двукратного обладателя Кубка Стэнли против клуба из штата Флорида.

27 октября «Тампа» победила «Вашингтон» (3:0), а «Нэшвилл» обыграл «Коламбус» (4:3ОТ).

Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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