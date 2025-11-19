«Тампа-Бэй» переиграла «Нью-Джерси», Кучеров набрал 2 очка

Сегодня, 05:44
«Тампа-Бэй» выиграла у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и сделал голевую передачу. 32-летний россиянин в этом сезоне набрал 18 (9+9) очков. Голкипер Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.
Также у «молний» Джейк Гюнцель оформил хет-трик и одну шайбу забросил Даррен Раддиш. Единственный гол «Дэвилз» на счету Нико Хишира.
«Тампа» набрала 22 очка в 19 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 2-й строчке — 27 очков в 19 играх.
True Timati
ВНИМАНИЕ!!! Это не учебная тревога! Василевский всего одну пустил. Вспомнил себя?
19.11.2025
ГлавПатриот
После 8/13 пошёл за розовой привезиной.
19.11.2025
ГлавПатриот
НДД по прежнему скорее команда выскочка и далека от команды способной взять кубок. Сегодня ещё и без Хьюза. Но хоть Хишир молодец.
19.11.2025
maxcds
Оттава сегодня отдыхала.
19.11.2025
nikola mozaev
Какую конфетку отдал Кучеров Гюнцелю на хет-трик! Чудо, а не передача от мага Никиты!
19.11.2025
Apei
я бы сказал средне, очко за игру
19.11.2025
Apei
до лидеров пока очень далеко
19.11.2025
Apei
играя через раз, везину не взять
19.11.2025
Женек10
про приближается к лидерам было смешно
19.11.2025
Алексей Х
Василевский пошёл за Везиной! Было уже? Ну первым тогда буду)
19.11.2025
Алексей Х
Гюнцель неплох, а Куч могуч! Вот рецепт успеха))
19.11.2025
Сергей
"Грозная сила идет с Востока" (с). Но Тампа уверенно разобралась с этой грозной силой, с одним из лидеров Восточной конференции. Нью-Джерси действительно сильны, но чтобы реально замахнуться на КС им надо еще 2-3 года, чтобы окончательно созреть и заматереть. ИМХО. Никита после трудного старта из-за болезни постепнно набирает обороты и приближается к лидерам в гонке бомбардиров. Какой он пас выдал Гюнцелю... Конфетка!! И в этом сезоне он еще и много забиваеет, что меня радует ))
19.11.2025
Дядюшка Зиан
Кучеров пока слабо в этом сезоне....
19.11.2025
maxcds
Все неплохо в Тампе. Им бы токмо вратаря хорошего вроде дырявого Хеля и тогда по 2 КС в год бы брали.
19.11.2025
За спорт!
Разгромили лидера конференции, Куч могуч!
19.11.2025
baruv
После казусного первого гола дьяволов ожидалось, что они включат все свои морально-волевые, тем более имея стимул показать себя перед тренером олимпийской сборной США. Но молнии, с помощью Васи, спокойно отстояли свою такую редкую домашнюю победу.
19.11.2025