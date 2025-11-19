Видео
Сегодня, 05:44

«Тампа-Бэй» переиграла «Нью-Джерси», Кучеров набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров (в центре) после гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа-Бэй» выиграла у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и сделал голевую передачу. 32-летний россиянин в этом сезоне набрал 18 (9+9) очков. Голкипер Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

Также у «молний» Джейк Гюнцель оформил хет-трик и одну шайбу забросил Даррен Раддиш. Единственный гол «Дэвилз» на счету Нико Хишира.

«Тампа» набрала 22 очка в 19 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 2-й строчке — 27 очков в 19 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
19 ноября, 03:00. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
16

  • True Timati

    ВНИМАНИЕ!!! Это не учебная тревога! Василевский всего одну пустил. Вспомнил себя?

    19.11.2025

  • ГлавПатриот

    После 8/13 пошёл за розовой привезиной.

    19.11.2025

  • ГлавПатриот

    НДД по прежнему скорее команда выскочка и далека от команды способной взять кубок. Сегодня ещё и без Хьюза. Но хоть Хишир молодец.

    19.11.2025

  • maxcds

    Оттава сегодня отдыхала.

    19.11.2025

  • nikola mozaev

    Какую конфетку отдал Кучеров Гюнцелю на хет-трик! Чудо, а не передача от мага Никиты!

    19.11.2025

  • Apei

    я бы сказал средне, очко за игру

    19.11.2025

  • Apei

    до лидеров пока очень далеко

    19.11.2025

  • Apei

    играя через раз, везину не взять

    19.11.2025

  • Женек10

    про приближается к лидерам было смешно

    19.11.2025

  • Алексей Х

    Василевский пошёл за Везиной! Было уже? Ну первым тогда буду)

    19.11.2025

  • Алексей Х

    Гюнцель неплох, а Куч могуч! Вот рецепт успеха))

    19.11.2025

  • Сергей

    "Грозная сила идет с Востока" (с). Но Тампа уверенно разобралась с этой грозной силой, с одним из лидеров Восточной конференции. Нью-Джерси действительно сильны, но чтобы реально замахнуться на КС им надо еще 2-3 года, чтобы окончательно созреть и заматереть. ИМХО. Никита после трудного старта из-за болезни постепнно набирает обороты и приближается к лидерам в гонке бомбардиров. Какой он пас выдал Гюнцелю... Конфетка!! И в этом сезоне он еще и много забиваеет, что меня радует ))

    19.11.2025

  • Дядюшка Зиан

    Кучеров пока слабо в этом сезоне....

    19.11.2025

  • maxcds

    Все неплохо в Тампе. Им бы токмо вратаря хорошего вроде дырявого Хеля и тогда по 2 КС в год бы брали.

    19.11.2025

  • За спорт!

    Разгромили лидера конференции, Куч могуч!

    19.11.2025

  • baruv

    После казусного первого гола дьяволов ожидалось, что они включат все свои морально-волевые, тем более имея стимул показать себя перед тренером олимпийской сборной США. Но молнии, с помощью Васи, спокойно отстояли свою такую редкую домашнюю победу.

    19.11.2025

    Андрей Василевский (хоккей)
    Никита Кучеров
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Нью-Джерси Дэвилз
    ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя