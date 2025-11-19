«Тампа-Бэй» переиграла «Нью-Джерси», Кучеров набрал 2 очка

«Тампа-Бэй» выиграла у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и сделал голевую передачу. 32-летний россиянин в этом сезоне набрал 18 (9+9) очков. Голкипер Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи. Также у «молний» Джейк Гюнцель оформил хет-трик и одну шайбу забросил Даррен Раддиш. Единственный гол «Дэвилз» на счету Нико Хишира. «Тампа» набрала 22 очка в 19 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 2-й строчке — 27 очков в 19 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

19 ноября, 03:00. Amalie Arena (Тампа) Тампа-Бэй Нью-Джерси

True Timati ВНИМАНИЕ!!! Это не учебная тревога! Василевский всего одну пустил. Вспомнил себя? 19.11.2025

ГлавПатриот После 8/13 пошёл за розовой привезиной. 19.11.2025

ГлавПатриот НДД по прежнему скорее команда выскочка и далека от команды способной взять кубок. Сегодня ещё и без Хьюза. Но хоть Хишир молодец. 19.11.2025

maxcds Оттава сегодня отдыхала. 19.11.2025

nikola mozaev Какую конфетку отдал Кучеров Гюнцелю на хет-трик! Чудо, а не передача от мага Никиты! 19.11.2025

Apei я бы сказал средне, очко за игру 19.11.2025

Apei до лидеров пока очень далеко 19.11.2025

Apei играя через раз, везину не взять 19.11.2025

Женек10 про приближается к лидерам было смешно 19.11.2025

Алексей Х Василевский пошёл за Везиной! Было уже? Ну первым тогда буду) 19.11.2025

Алексей Х Гюнцель неплох, а Куч могуч! Вот рецепт успеха)) 19.11.2025

Сергей "Грозная сила идет с Востока" (с). Но Тампа уверенно разобралась с этой грозной силой, с одним из лидеров Восточной конференции. Нью-Джерси действительно сильны, но чтобы реально замахнуться на КС им надо еще 2-3 года, чтобы окончательно созреть и заматереть. ИМХО. Никита после трудного старта из-за болезни постепнно набирает обороты и приближается к лидерам в гонке бомбардиров. Какой он пас выдал Гюнцелю... Конфетка!! И в этом сезоне он еще и много забиваеет, что меня радует )) 19.11.2025

Дядюшка Зиан Кучеров пока слабо в этом сезоне.... 19.11.2025

maxcds Все неплохо в Тампе. Им бы токмо вратаря хорошего вроде дырявого Хеля и тогда по 2 КС в год бы брали. 19.11.2025

За спорт! Разгромили лидера конференции, Куч могуч! 19.11.2025