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Сегодня, 18:00

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ

«Тампа-Бэй» сыграет с «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ 12 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» встретится с «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 12 января. Игра пройдет на спортивной арене «Амали-арена» в Тампе, штат Флорида (США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В Восточной конференции «Лайтнинг» заработал 45 очков и занимает 8-е место, а «Дэвилз» с 44 баллами располагаются на 9-й строчке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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