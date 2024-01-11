«Тампа-Бэй» встретится с «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 12 января. Игра пройдет на спортивной арене «Амали-арена» в Тампе, штат Флорида (США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В Восточной конференции «Лайтнинг» заработал 45 очков и занимает 8-е место, а «Дэвилз» с 44 баллами располагаются на 9-й строчке.

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