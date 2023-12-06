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Сегодня, 23:00

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (бесплатно онлайн)

Видеотрансляция матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 7 декабря во Вконтакте начнется в 3.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Никита Кучеров.
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 7 декабря «Тампа-Бэй» на своем домашнем льду «Амали-арена» примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет в Тампе (Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте» (дополнительная ссылка). «СЭ» на сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния.

«Лайтнинг» с 27 баллами занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата НХЛ. «Пингвинз» — 12-е на Востоке с 25 очками.

В текущем сезоне российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел 25 матчей за команду и набрал 42 (16+26) очков. На счету его соотечественника из «Питтсбурга» форварда Евгения Малкина — 24 игры и 21 (10+11) очко.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Евгений Малкин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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