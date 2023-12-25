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25 декабря, 23:00

«Тампа-Бэй»: расписание и время начала матчей в новогодние праздники

«Тампа-Бэй» проведет шесть матчей в НХЛ с 25 декабря по 7 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Никита Кучеров.
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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С 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 года «Тампа-Бэй» проведет шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ. «СЭ» ниже публикует информацию о расписании игр «Лайтнинг». Время начала — московское.

Ключевые события матчей НХЛ доступны в матч-центрах «СЭ».

Расписание и время начала матчей «Питтсбурга» в новогодние праздники с 25 декабря по 7 января

28 декабря 2023 года. 03:00. «Тампа-Бэй» — «Флорида»
Онлайн-трансляция

31 декабря 2023 года. 03:00. «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»
Онлайн-трансляция

1 января 2024 года. 03:00. «Тампа-Бэй» — «Монреаль»
Онлайн-трансляция

3 января 2024 года. 04:00. «Виннипег» — «Тампа-Бэй»
Онлайн-трансляция

5 января 2024 года. 04:00. «Миннесота» — «Тампа-Бэй»
Онлайн-трансляция

7 января 2024 года. 03:00. «Бостон» — «Тампа-Бэй»
Онлайн-трансляция

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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