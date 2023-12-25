«Тампа-Бэй»: расписание и время начала матчей в новогодние праздники

25 декабря, 23:00
С 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 года «Тампа-Бэй» проведет шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ. «СЭ» ниже публикует информацию о расписании игр «Лайтнинг». Время начала — московское.
Ключевые события матчей НХЛ доступны в матч-центрах «СЭ».
28 декабря 2023 года. 03:00. «Тампа-Бэй» — «Флорида»
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31 декабря 2023 года. 03:00. «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»
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1 января 2024 года. 03:00. «Тампа-Бэй» — «Монреаль»
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3 января 2024 года. 04:00. «Виннипег» — «Тампа-Бэй»
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5 января 2024 года. 04:00. «Миннесота» — «Тампа-Бэй»
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7 января 2024 года. 03:00. «Бостон» — «Тампа-Бэй»
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