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Сегодня, 14:00

«Тампа-Бэй»: расписание матчей НХЛ в октябре

Опубликовано расписание игр «Тампа-Бэй» на октябрь 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки ХК «Тампа-Бэй».
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ сезона 2023 / 2024 стартует 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го. «Тампа-Бэй» начнет сезон 11 октября, в среду, матчем на домашней арене против «Нэшвилла».

«Тампа-Бэй»: календарь матчей в октябре 2023

11 октября, среда. 00.30. «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»

15 октября, воскресенье. 02.00. «Детройт» — «Тампа-Бэй»

16 октября, понедельник. 02.00. «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй»

18 октября, среда. 02.00. «Баффало» — «Тампа-Бэй»

20 октября, пятница. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Ванкувер»

22 октября, воскресенье. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Торонто»

25 октября, среда. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Каролина»

27 октября, пятница. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»

31 октября, вторник. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Сиэтл»

Время всех матчей московское.

Календарь матчей «Тампы» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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