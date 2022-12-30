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НХЛ

Сегодня, 05:55

«Тампа» по буллитам обыграла «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Тампа-Бэй» переиграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 39 из 40 бросков по своим воротам, а Андрей Василевский из «Тампы» сделал 45 сэйвов.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился одной голевой передачей. Единственный буллит у «Рейнджерс» реализовал Артемий Панарин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Зибанежад — 16, 12:45 — 0:1. Пойнт — 20 (Стэмкос, Кучеров), 45:32 — 1:1.

Победный буллит: Киллорн.

Вратари: Василевский (14:38 — 14:47, 65:00) — Шестеркин (65:00).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 40 (12+14+11+3) — 46 (12+19+10+5).

Наши: Кучеров (19.08/8/+1), Наместников (9.49/1/0), Сергачев (30.52/1/0) — Кравцов (12.45/2/0), Панарин (22.15/4/-1).

30 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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