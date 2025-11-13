Видео
13 ноября, 00:10

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Тампа-Бэй» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 13 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Тампа-Бэй» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 12 на 13 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Амали-арена» в Тампе (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат
13 ноября, 03:00. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Рейнджерс

Следить за ключевыми событиями игры «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ, в прямом эфире они ведутся в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

«Лайтнинг» набрали 18 очков в 15 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Рейнджерс» с 18 очками в 17 играх располагаются на 11-й строчке «Востока».

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
