13 ноября, 05:42

«Рейнджерс» обыграли «Тампу», Панарин сделал 4 голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
Джей Ти Миллер (№8) и Артемий Панарин (№10) после гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

У гостей Уилл Куилль и Винс Трочек забросили по две шайбы, а также по одному голу забили Джей Ти Миллер, Алексис Лафренье и Уильям Борген. У «Лайтнинг» отличились Скотт Сабурин, Земгус Гиргенсонс, Джейк Гюнцель.

Российский нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин сделал четыре голевые передачи. Его признали второй звездой встречи. Всего у 34-летнего россиянина в этом сезоне 16 (5+11) очков в 18 играх.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провел на льду два периода и отразил 8 из 13 бросков по воротам.

«Рейнджерс» набрали 20 очков в 18 матчах и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 9-й строчке — 18 очков в 16 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
13 ноября, 03:00. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Рейнджерс
14

  • shurikfromkaragay

    На состав Тампы без слез не взглянешь.

    13.11.2025

  • Женек10

    о боже, нашёл о чем спрашивать у фашистской мрази. при том что других нацистами называет - сам Васю башкиром кличет. правда он сейчас будет говорить, что в этом ничего плохого нет.

    13.11.2025

  • Maks

    Что он тебе сделал? Он Вася или Большой кот. На мозоль когда-то наступил? А так в этом сезоне он конечно на уровне вратаря Салавата Юлаева играет))

    13.11.2025

  • _Металлург_

    Если так же будет продолжать играть, то команда скинется ему на персонального парикмахера.

    13.11.2025

  • Андрей Андрей

    Наконец-то Артемончик заиграл,жалко что 5 передач не сделал.

    13.11.2025

  • Алексей Х

    Никитос ушёл в тень, и вот итог... Ну а бритоголовый жжот, конечно) вопрос, надолго ли.. Сколько там волосы отрастают, месяца 3?))

    13.11.2025

  • Дядюшка Зиан

    Кучеров что то долго не просыпается....Панарин к сожалению только пустышки набирает в регулярке,как дело доходит до серьезного пропадает на весь матч.....

    13.11.2025

  • ГлавПатриот

    Что исполнил башкир при пятой пропущенной? Развалился совсем.

    13.11.2025

  • Сергей

    Один из тех матчей, в которых у одной команды залетает все, а у другой не получается реализовать свои шансы. Рейнджерс постепенно набирает ход.

    13.11.2025

  • baruv

    Рейнджеры провели лучший свой матч!

    13.11.2025

  • Osokin L

    :bread:

    13.11.2025

  • nikola mozaev

    А Рейнджерс набирают уверенный ход, рано я пытался списать их со счетов. Вернулся Трошек, раскрылся Кулле, разыгрались Панарин и Миллер и жизнь налаживается!

    13.11.2025

  • True Timati

    Рейнджерсы выходят из отпуска, оставив там Василевского. Как же хорош чертяга в этом сезоне! Меньше трех не пропускает, 5 голов с 13 бросков (из них 3 гола после 3 бросков)… Кошмарная игра! Ему тоже надо постричься, глядишь и вспомнит, что владел Везиной

    13.11.2025

  • Apei

    Хлеб выползает потихоньку, стрижка помогла. Вася на расслабоне

    13.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Андрей Василевский (хоккей)
    Артемий Панарин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Нью-Йорк Рейнджерс
    ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
