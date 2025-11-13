«Рейнджерс» обыграли «Тампу», Панарин сделал 4 голевые передачи

13 ноября, 05:42
«Рейнджерс» на выезде обыграли «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.
У гостей Уилл Куилль и Винс Трочек забросили по две шайбы, а также по одному голу забили Джей Ти Миллер, Алексис Лафренье и Уильям Борген. У «Лайтнинг» отличились Скотт Сабурин, Земгус Гиргенсонс, Джейк Гюнцель.
Российский нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин сделал четыре голевые передачи. Его признали второй звездой встречи. Всего у 34-летнего россиянина в этом сезоне 16 (5+11) очков в 18 играх.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провел на льду два периода и отразил 8 из 13 бросков по воротам.
«Рейнджерс» набрали 20 очков в 18 матчах и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 9-й строчке — 18 очков в 16 играх.
shurikfromkaragay
На состав Тампы без слез не взглянешь.
13.11.2025
Женек10
о боже, нашёл о чем спрашивать у фашистской мрази. при том что других нацистами называет - сам Васю башкиром кличет. правда он сейчас будет говорить, что в этом ничего плохого нет.
13.11.2025
Maks
Что он тебе сделал? Он Вася или Большой кот. На мозоль когда-то наступил? А так в этом сезоне он конечно на уровне вратаря Салавата Юлаева играет))
13.11.2025
_Металлург_
Если так же будет продолжать играть, то команда скинется ему на персонального парикмахера.
13.11.2025
Андрей Андрей
Наконец-то Артемончик заиграл,жалко что 5 передач не сделал.
13.11.2025
Алексей Х
Никитос ушёл в тень, и вот итог... Ну а бритоголовый жжот, конечно) вопрос, надолго ли.. Сколько там волосы отрастают, месяца 3?))
13.11.2025
Дядюшка Зиан
Кучеров что то долго не просыпается....Панарин к сожалению только пустышки набирает в регулярке,как дело доходит до серьезного пропадает на весь матч.....
13.11.2025
ГлавПатриот
Что исполнил башкир при пятой пропущенной? Развалился совсем.
13.11.2025
Сергей
Один из тех матчей, в которых у одной команды залетает все, а у другой не получается реализовать свои шансы. Рейнджерс постепенно набирает ход.
13.11.2025
baruv
Рейнджеры провели лучший свой матч!
13.11.2025
Osokin L
:bread:
13.11.2025
nikola mozaev
А Рейнджерс набирают уверенный ход, рано я пытался списать их со счетов. Вернулся Трошек, раскрылся Кулле, разыгрались Панарин и Миллер и жизнь налаживается!
13.11.2025
True Timati
Рейнджерсы выходят из отпуска, оставив там Василевского. Как же хорош чертяга в этом сезоне! Меньше трех не пропускает, 5 голов с 13 бросков (из них 3 гола после 3 бросков)… Кошмарная игра! Ему тоже надо постричься, глядишь и вспомнит, что владел Везиной
13.11.2025
Apei
Хлеб выползает потихоньку, стрижка помогла. Вася на расслабоне
13.11.2025