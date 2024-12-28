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28 декабря, 23:00

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Тампа-Бэй» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 29 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Фото Getty Images
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«Тампа-Бэй» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 29 декабря. Матч начнется в 3.00 по московскому времени и пройдет на «Амали-арене» в Тампе (США).

Официальных трансляций НХЛ в России нет. Игры лиги в прямом эфире можно искать в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

За ключевыми событиями и результатом игры «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» следите в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Тампа» провела 32 матча и набрала 40 очков, предыдущим соперником «Лайтнинг» была «Флорида» (4:0). У «Рейнджерс» — 33 очка в 34 играх, в понедельник «синерубашечники» уступили «Нью-Джерси» (0:5).

НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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