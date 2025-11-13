«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» переиграли «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

У «рейнджеров» дубли оформили Уилл Куилль и Винс Трочек, а также по голу забили Джей Ти Миллер, Алексис Лафренье и Уильям Борген. Шайбы «Лайтнинг» на счету Скотта Сабурина, Земгуса Гиргенсонса и Джейка Гюнцеля.

«Рейнджерс» набрали 20 очков в 18 матчах и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 9-й строчке — 18 очков в 16 играх.

