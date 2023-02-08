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Сегодня, 05:56

«Тампа» дома проиграла «Сан-Хосе». Кучеров сделал две голевые передачи

Кучеров сделал две голевые передачи в проигранном матче «Тампы» с «Сан-Хосе»
Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров и Брэйден Пойнт.
Фото USA Today Sports
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«Сан-Хосе» в овертайме переиграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Шаркс» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» — 3:4 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Колтон — 11 (Богосян), 2:10 — 1:0. Карлссон — 17 (бол., Майер, Гертл), 6:28 — 1:1. Пойнт — 29 (бол., Кучеров, Хедман), 9:21 — 2:1. Пойнт — 30 (Сергачев, Кучеров), 16:44 — 3:1. Майер — 29 (бол., Барабанов, Кутюр), 36:23 — 3:2. Гаджович — 3 (Харрингтон, Карлссон), 43:08 — 3:3. Майер — 30 (Карлссон, Гертл), 62:19 — 3:4.

Вратари: Эллиотт — Кяхкенен.

Штраф: 11 — 17.

Броски: 37 (17+5+15+0) — 22 (7+7+7+1).

Наши: Кучеров (24.40/0/+1), Наместников (11.05/2/0), Сергачев (24.22/1/+1) — Барабанов (17.16/0/-1), Свечников (8.08/1/0).

8 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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