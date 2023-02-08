«Тампа» дома проиграла «Сан-Хосе». Кучеров сделал две голевые передачи

Сегодня, 05:56
«Сан-Хосе» в овертайме переиграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Шаркс» одержали вторую победу подряд.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» — 3:4 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Колтон — 11 (Богосян), 2:10 — 1:0. Карлссон — 17 (бол., Майер, Гертл), 6:28 — 1:1. Пойнт — 29 (бол., Кучеров, Хедман), 9:21 — 2:1. Пойнт — 30 (Сергачев, Кучеров), 16:44 — 3:1. Майер — 29 (бол., Барабанов, Кутюр), 36:23 — 3:2. Гаджович — 3 (Харрингтон, Карлссон), 43:08 — 3:3. Майер — 30 (Карлссон, Гертл), 62:19 — 3:4.
Вратари: Эллиотт — Кяхкенен.
Штраф: 11 — 17.
Броски: 37 (17+5+15+0) — 22 (7+7+7+1).
Наши: Кучеров (24.40/0/+1), Наместников (11.05/2/0), Сергачев (24.22/1/+1) — Барабанов (17.16/0/-1), Свечников (8.08/1/0).
8 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя