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НХЛ

27 октября, 04:38

6:0! «Тампа» разгромила «Сан-Хосе». Сергачев и Кучеров отметились голевыми передачами

Евгений Козинов
Корреспондент
27 октября. «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» — 6:0.
Фото USA Today Sports
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«Тампа» выиграла у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. «Шаркс» потерпели седьмое поражение подряд на старте сезона.

Российский защитник Михаил Сергачев сделал две голевые передачи, а Никита Кучеров — одну.

«Тампа» с 10 очками занимает 5-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» — последний в Западной конференции (1 очко).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Голы: Пойнт — 2 (Сергачев, Пербикс), 1:41 — 1:0. Эйссимонт — 2 (де Хаан, Пербикс), 6:03 — 2:0. Стэмкос — 3 (бол., Кучеров, Сергачев), 19:18 — 3:0. Хагель — 5 (Хедман), 24:01 — 4:0. Пол — 5 (Стэмкос, Хедман), 27:29 — 5:0. Гленденинг — 1 (Шири, Раддиш), 45:44 — 6:0.

Вратари: Йоханссон — Блэквуд (Кяхкенен, 27:29, 54:03 — 54:31).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (13+12+6) — 23 (7+7+9).

Наши: Кучеров (15.38/2/+1), Сергачев (21.16/1/+1) — Кныжов (15.05/2/-2).

27 октября. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
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