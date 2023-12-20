«Тампа» разгромила «Сент-Луис». Кучеров оформил дубль

«Тампа» обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил две шайбы. Его прищнали второй звездой встречи. Он является лучшим бомбардиров сезона на данный момент — 54 (22+32) очка.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Голы: Эйссимонт — 5 (Жанно, Флери), 2:23 — 1:0. Мотт — 2 (Стэмкос, Шири), 17:10 — 2:0. Кучеров — 21 (Пойнт, Пол), 19:46 — 3:0. Кучеров — 22 (Пербикс, Пол), 21:36 — 4:0. Флери — 1 (Стэмкос, Хагель), 32:13 — 5:0. Пол — 10 (бол., Стэмкос, Хедман), 47:53 — 6:0. Фолк — 1 (бол., Нейберс, Хэйс), 55:57 — 6:1.

Вратари: Василевский — Биннингтон (Хофер, 32:13).

Штраф: 23 — 13.

Броски: 33 (14+10+9) — 29 (5+13+11).

Наши: Кучеров (18.24/3/+2), Сергачев (4.31/1/0) — Бучневич (14.17/3/-1), Торопченко (14.42/1/-1).

20 декабря. Тампа. Amalie Arena.