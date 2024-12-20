«Тампа» обыграла «Сент-Луис», Кучеров сделал две голевые передачи

«Тампа» переиграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал 2 голевые передачи и поднялся на второе место в списке бомбардиров.

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Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Чирелли — 13 (Джики, Хагель), 5:14 — 1:0. Пербикс — 4 (Кучеров, Пойнт), 23:42 — 2:0. Бучневич — 9 (Томас, Фаулер), 32:15 — 2:1. Гонсалвес — 1 (Кучеров), 33:33 — 3:1.

Вратари: Василевский — Биннингтон.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 18 (7+8+3) — 32 (10+12+10).

Наши: Кучеров (20.53/1/+2) — Бучневич (21.06/4/0), Торопченко (9.58/0/-1).

20 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.