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Сегодня, 20:00

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

«Тампа-Бэй» сыграет с «Сент-Луисом» в регулярном чемпионате НХЛ 20 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Василевский (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото AFP
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«Тампа-Бэй» сыграет с «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 20 декабря. Игра пройдет в спортивном комплексе «Амали-арена» в Тампе, штат Флорида (США), и начнется в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Лайтнинг» набрал 33 очка и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Блюз» с 31 баллами располагаются на 9-й строчке Западной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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