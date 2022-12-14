«Тампа» выиграла у «Сиэтла». Кучеров сделал 3 ассиста

«Тампа» переиграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Лайтнинг» одержали третью победу подряд.

В составе хозяев российский нападающий Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами, а защитник Михаил Сергачев — двумя. Их признали первой и третьей звездами встречи соответственно. Вратарь Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков «Сиэтла».





НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Сиэтл» — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Голы: Коул — 3 (Хагель, Кучеров), 1:31 — 1:0. Чернак — 1 (Пойнт, Кучеров), 7:24 — 2:0. Маккэн — 13 (Эберле), 18:39 — 2:1. Перри — 5 (бол., Колтон, Сергачев), 32:13 — 3:1. Пойнт — 15 (Кучеров, Хедман), 33:28 — 4:1. Колтон — 7 (Сергачев, Чирелли), 35:36 — 5:1. Стэмкос — 16 (Хедман, Чирелли), 45:29 — 6:1. Донато — 4 (Гурд), 59:55 — 6:2.

Вратари: Василевский — Грубауэр (Джонс, 34:12).

Штраф: 19 — 29.

Броски: 30 (15+10+5) — 38 (13+10+15).

Наши: Кучеров (19.33/2/+2), Сергачев (21.58/2/+1) — -.

14 декабря. Тампа. Amalie Arena.