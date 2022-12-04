Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:22

«Тампа» выиграла у «Торонто». Кучеров и Наместников забросили по шайбе

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Тампа» обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Лайтнинг» прервали пятиматчевую победную серию «Мэйпл Ливз».

Российские нападающие «Тампы» Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились заброшенным шайбами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Марнер — 9 (мен., Кампф), 25:18 — 0:1. Наместников — 1 (Чирелли, Чернак), 27:40 — 1:1. Нюландер — 14 (Мэттьюс, Бантинг), 36:50 — 1:2. Кучеров — 11 (бол., Стэмкос, Перри), 41:51 — 2:2. Колтон — 6 (бол., Сергачев, Перри), 44:34 — 3:2. Марнер — 10 (бол.), 51:55 — 3:3. Киллорн — 8, 60:33 — 4:3.

Вратари: Василевский — Мюррей.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 33 (11+11+10+1) — 39 (12+19+8+0).

Наши: Кучеров (22.51/2/-2), Наместников (10.07/2/+1), Сергачев (24.50/0/-1) — -.

4 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Владислав Наместников
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
19
Читайте также
Фотограф из России снял самый страшный кадр ЧМ-2022. Рейтинг жутких моментов турнира в Катаре
Валиева без Трусовой может снова стать чемпионкой России. Как это будет?
В Совбезе прокомментировали потолок цен на нефть РФ кадром из фильма «Сияние»
Пользователи Twitter высмеяли фото экс-депутата рады в военной форме
Ульянов заявил о прекращении РФ поставок нефти в ЕС после введения потолка цен
Как заработать на своих хобби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Овечкин сыграл 1300-й матч в НХЛ. Ему осталась одна игра до рекорда Гончара

«Рейнджерс» проиграли «Чикаго». Панарин сделал две голевые передачи