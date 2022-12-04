«Тампа» выиграла у «Торонто». Кучеров и Наместников забросили по шайбе

«Тампа» обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Лайтнинг» прервали пятиматчевую победную серию «Мэйпл Ливз». Российские нападающие «Тампы» Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились заброшенным шайбами. НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) Голы: Марнер — 9 (мен., Кампф), 25:18 — 0:1. Наместников — 1 (Чирелли, Чернак), 27:40 — 1:1. Нюландер — 14 (Мэттьюс, Бантинг), 36:50 — 1:2. Кучеров — 11 (бол., Стэмкос, Перри), 41:51 — 2:2. Колтон — 6 (бол., Сергачев, Перри), 44:34 — 3:2. Марнер — 10 (бол.), 51:55 — 3:3. Киллорн — 8, 60:33 — 4:3. Вратари: Василевский — Мюррей. Штраф: 14 — 16. Броски: 33 (11+11+10+1) — 39 (12+19+8+0). Наши: Кучеров (22.51/2/-2), Наместников (10.07/2/+1), Сергачев (24.50/0/-1) — -. 4 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.