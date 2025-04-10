«Тампа» в овертайме проиграла «Торонто», Василевский сделал 27 сейвов

«Тампа» на своем льду потерпела поражение от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 27 из 31 броска по своим воротам.

Нападающий Никита Кучеров отметился одной голевой передачей. Теперь у него 116 (34+82) очков в этом сезоне. Он вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров сезона.

«Торонто» набрал 100 очков в 78 матчах и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Тампа» идет на третьей строчке — 97 очков в 78 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Марнер — 25 (Мэттьюс), 1:13 — 0:1. Найз — 27 (Мэттьюс, Марнер), 3:33 — 0:2. Пербикс — 6 (Чирелли, Хагель), 18:58 — 1:2. Бьоркстранд — 21 (бол., Кучеров, Хедман), 40:50 — 2:2. Найз — 28 (бол., Таварес, Марнер), 42:03 — 2:3. Хедман — 15 (бол., Бьоркстранд, Хагель), 51:05 — 3:3. Найз — 29 (Мэттьюс, Райлли), 62:56 — 3:4.

Вратари: Василевский — Столарц.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 28 (8+12+6+2) — 31 (10+9+9+3).

Наши: Кучеров (25.02/2/-2) — -.

10 апреля. Тампа. Amalie Arena.