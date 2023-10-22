«Тампа Бэй» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» в ночь с субботы на воскресенье, 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Amalie Arena» в Тампе. Начало — 02:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Тампа Бэй» — «Торонто» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».