«Тампа» встретится с «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 9 на 10 апреля. Игра состоится на льду «Амали арены» в Тампе (штат Флорида, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

«Тампа-Бэй» — «Торонто»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Тампа-Бэй» — «Торонто» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Лайтнинг» набрал 96 очков в 77 играх и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Мэйпл Лифс» располагаются на второй строчке на Востоке (у команды — 98 очков в 77 встречах).

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