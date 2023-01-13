«Тампа» одержала победу над «Ванкувером». Кучеров набрал 2 очка

Сегодня, 05:49
«Тампа-Бэй» обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Кэнакс» потерпели третье поражение подряд.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Защитник Михаил Сергачев отметился одной голевой передачей.
Голкипер Андрей Василевский отразил 36 из 40 бросков по своим воротам.
В составе проигравшей команды голевой передачей отметился российский форвард Андрей Кузьменко.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» — 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
Голы: Гарлэнд — 8 (Хорват, Шенн), 4:14 — 0:1. Перри — 6 (бол., Сергачев, Колтон), 14:37 — 1:1. Киллорн — 13 (Пербикс, Хагель), 22:30 — 2:1. Миллер — 16 (бол., Хьюз, Делиа), 25:44 — 2:2. Кучеров — 17 (Стэмкос, Пойнт), 35:44 — 3:2. Хагель — 16 (Киллорн, Пербикс), 39:29 — 4:2. Стэмкос — 18 (бол., Пойнт, Кучеров), 45:30 — 5:2. Хьюз — 3 (Петтерссон, Кузьменко), 54:40 — 5:3. Петтерссон — 19 (Хьюз, Миллер), 57:52 — 5:4.
Вратари: Василевский — Делиа.
Штраф: 23 — 13.
Броски: 35 (11+11+13) — 40 (15+10+15).
Наши: Кучеров (18.05/4/0), Наместников (9.03/0/0), Сергачев (23.27/2/+2) — Кузьменко (16.42/1/0), Михеев (12.53/1/0).
13 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.