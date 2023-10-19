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19 октября, 23:45

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» начнется в 02.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Тампы-Бэй».
Фото USA Today Sports
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В ночь на 20 октября «Тампа-Бэй» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». Игра пройдет в городе Тампа (США) на «Амали-арена». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Лайтнинг» с тремя очками занимают шестое место в турнирной таблице Антлантического дивизиона. «Кэнакс» с 4 баллами располагаются на второй строчке в Тихоокеанском дивизионе.

Узнать расписание матчей и где смотреть трансляции 20 октября с видео можно по ссылке «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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