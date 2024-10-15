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15 октября, 22:20

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Тампа-Бэй» и «Ванкувер» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 16 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» пройдет в среду, 16 октября на «Амали-арене» в Тампе. Начало — в 2.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Игры лиги в прямом эфире вы можете смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Основные события игры «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» доступны в матч-центре «СЭ».

В новом сезоне НХЛ «Тампа-Бэй» провела одну игру с «Каролиной» (4:1). «Ванкувер» сыграл два матча и в обоих уступил — «Калгари» (5:6 ОТ) и «Филадельфию» (2:3 Б).

ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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