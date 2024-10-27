«Тампа» переиграла «Вашингтон», Василевский сыграл на ноль

«Тампа-Бэй» обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Лайтнинг» прервали пятиматчевую победную серию «Кэпиталз».

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сыграл 18 минут 51 секунду и отметился одной голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил все 32 броска. Это его первый шат-аут в сезоне. Вратарь был признан первой звездой встречи.

Российский форвард «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 18 минут 18 секунд и отметился двумя бросками и одним удалением на 2 минуты.

«Тампа» сравнялась с «Вашингтоном» по очкам — 10. Команды занимают 4-е и 5-е места в Восточной конференции соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Чаффи — 2 (Пол, Эйссимонт), 25:27 — 1:0. Пойнт — 5 (Кучеров), 42:26 — 2:0. Джики — 1 (Чирелли, Хагель), 43:10 — 3:0.

Вратари: Василевский — Линдгрен.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 21 (7+8+6) — 32 (8+17+7).

Наши: Кучеров (18.51/0/+1) — Овечкин (18.19/2/0).

27 октября. Тампа. Amalie Arena.