«Вашингтон» на выезде обыграл «Тампу», Кучеров сделал голевую передачу

«Вашингтон» выиграл у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Это вторая подряд победа «Кэпиталз».

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился одной голевой передачей. Всего у 31-летнего россиянина в этой регулярке 33 (12+21) очка в 21 матче.

Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» одержал вторую подряд победу после травмы форварда Александра Овечкина. До этого команда проиграла «Колорадо» (1:2) и «Нью-Джерси» (2:3).

«Кэпс» набрали 31 очко в 22 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 8-й строчке с 24 очками в 21 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 4:5 (2:0, 1:2, 1:3)

Голы: Пойнт — 13 (Гюнцель), 3:58 — 1:0. Пойнт — 14 (бол., Кучеров, Хедман), 12:27 — 2:0. Манджапане — 5 (Эллер, Лапьер), 30:31 — 2:1. Протас — 8 (мен., Уилсон), 32:29 — 2:2. Эйссимонт — 2 (Гиргенсонс), 39:16 — 3:2. Строум — 7 (Рэддиш, Протас), 41:37 — 3:3. Пойнт — 15, 47:25 — 4:3. Карлсон — 3, 50:30 — 4:4. Уилсон — 7 (бол., Чикран, Строум), 56:34 — 4:5.

Вратари: Василевский (58:47) — Линдгрен (30:18 — 30:31).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 28 (8+9+11) — 32 (9+10+13).

Наши: Кучеров (23.51/4/-1) — Мирошниченко (10.25/0/0).

28 ноября. Тампа. Amalie Arena.