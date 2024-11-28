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«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Тампа-Бэй» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ 28 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» встретится с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 27 на 28 ноября. Матч состоится в спортивном комплексе «Амали-арена» в Тампе (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Каролина» — «Рейнджерс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Лайтнинг» набрал 24 очка в 20-ти матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Кэпиталз» располагается на третьей строчке на Востоке (у команды — 29 очков в 21-й игре).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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