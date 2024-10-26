«Тампа-Бэй» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ

«Тампа-Бэй» встретится с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 27 октября. Матч начнется в 2.00 по московскому времени и пройдет в спортивном комплексе «Амали Арена» в Тампе.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. Игры лиги в прямом эфире можно найти в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями игры «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» можно в нашем матч-центре.

«Тампа» в этом регулярном чемпионате провела 7 матчей и набрала 8 очков, в предыдущем матче команда Андрея Василевского и Никиты Кучерова проиграла «Миннесоте» — 2:4.

«Вашингтон» в 6 матчах набрал 10 очков, в предыдущей игре команда Александра Овечкина во второй встрече за два дня победила «Филадельфию» (6:3).