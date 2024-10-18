«Тампа» выиграла у «Вегаса», Кучеров оформил дубль

«Тампа-Бэй» переиграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Лайтнинг» одержали три победы в трех играх на старте сезона. «Голден Найтс» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил дубль. Всего в этом сезоне у 31-летнего россиянина 7 (6+1) очков.

Голкипер Андрей Василевский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

У «Вегаса» заброшенными шайбами отметились российские нападающий Павел Дорофеев и Иван Барбашев.

«Тампа» с 6 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Вегас» располагается на 6-й строчке в Западной конференции.