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«Тампа-Бэй» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Тампа-Бэй» и «Вегас» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 18 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» и «Вегас» встретятся в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 18 октября. Матч пройдет на «Амали-арене» в Тампе (штат Флорида, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Тампа-Бэй» — «Вегас» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр НХЛ нет. В прямом эфире смотреть матчи можно в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

В сезоне-2024/2025 «Лайтнинг» провели две игры, в которых набрали четыре очка. «Тампа-Бэй» занимает 7-е место в Восточной конференции. По итогам 4-х матчей «Голден Найтс» с 4-мя баллами занимают 5-ю строчку на Западе.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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ХК Вегас Голден Найтс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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