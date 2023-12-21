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Сегодня, 23:30

«Тампа-Бэй» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео онлайн)

Видеотрансляция матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вегас» 22 декабря во Вконтакте начнется в 3.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Никита Кучеров.
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 22 декабря «Тампа-Бэй» на своем домашнем льду «Амали-арена» примет «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию встречи «Тампа-Бэй» — «Вегас» можно будет в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вегас» в матч-центре.

«Лайтнинг» с 35 очками находятся на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Голден Найтс» — первые на Западе с 47 баллами.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел 32 матча за команду в текущем сезоне и набрал 54 (22+32) очка.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

&laquo;Вашингтон&raquo;. НХЛ: «Коламбус» — «Вашингтон», «Питтсбург» — «Каролина». Расписание матчей 22 декабря
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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