Видеотрансляция матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вегас» 22 декабря во Вконтакте начнется в 3.00

В ночь на 22 декабря «Тампа-Бэй» на своем домашнем льду «Амали-арена» примет «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию встречи «Тампа-Бэй» — «Вегас» можно будет в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вегас» в матч-центре.

«Лайтнинг» с 35 очками находятся на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Голден Найтс» — первые на Западе с 47 баллами.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел 32 матча за команду в текущем сезоне и набрал 54 (22+32) очка.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.