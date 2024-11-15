Голевая передача Кучерова и 24 сэйва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Виннипег»

«Тампа» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ выиграла у «Виннипега» — 4:1. «Джетс» одержали восьмую победу подряд.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Всего у 31-летнего россиянина в этом сезоне 24 (11+13) очка.

Голкипер Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

«Виннипег» с 30 очками лидирует в Западной конференции. «Тампа» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 17 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Гюнцель — 6 (Пол, Макдона), 7:24 — 1:0. Хагель — 8 (Раддиш, Лиллеберг), 23:10 — 2:0. Чирелли — 3 (бол., Хедман, Кучеров), 24:07 — 3:0. Лаури — 3 (Миллер, Флери), 26:54 — 3:1. Гюнцель — 7 (п.в., Чернак), 59:39 — 4:1.

Вратари: Василевский — Комри (57:37 — 59:39).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 29 (10+13+6) — 24 (7+6+11).

Наши: Кучеров (22.47/5/+1) — Наместников (15.02/2/-1).

15 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.