Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:57

Гол с передачи Наместникова принес «Виннипегу» победу над «Тампой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Виннипег» обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Джетс» одержали четвертую победу подряд.

Россиские нападающий Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились голевыми передачами.

«Виннипег» с 24 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Тампа2 идет на 4-й строчке в Восточной конференции — 23 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Виннипег» — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Моррисси — 3 (Демело, Элерс), 5:29 — 0:1. Шайфли — 7 (бол., Моррисси, Коннор), 13:06 — 0:2. Стэмкос — 8 (бол., Кучеров, Хедман), 18:06 — 1:2. Пойнт — 8 (Хагель), 26:13 — 2:2. Лаури — 3 (Пионк, Наместников), 61:39 — 2:3.

Вратари: Йоханссон — Хеллибак.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 31 (16+10+4+1) — 32 (10+11+8+3).

Наши: Кучеров (21.00/4/+1), Сергачев (24.00/1/0) — Наместников (16.17/0/+2).

23 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Владислав Наместников
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
1
Обсудить
Читайте также
Биография Елизаветы Туктамышевой: жизнь и карьера чемпионки мира и Европы
Боксер Никита Цзю завоевал титул чемпиона Австралии
Бойцы ВДВ уничтожили бронемашину ВСУ при помощи ПТРК «Корнет»
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
ЦАХАЛ атаковала палестинские города на Западном берегу реки Иордан
Президент Кубы принял главу МВД России Колокольцева
Популярное видео
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Баффало». Алексеев забросил одну шайбу

«Каролина» победила «Эдмонтон». Кочетков сделал 13 сэйвов