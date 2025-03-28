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28 марта, 04:42

8:0! Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Юту»

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Юту»
Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров после гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Тампа» выиграла у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:0.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил один гол и сделал три голевые передачи. Теперь у него 105 (32+73) очков в 68 матчах этого сезона.

Голкипер Андрей Василевский отразил все 25 бросков по своим воротам.

«Тампа» набрала 89 очков в 72 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Юта» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 75 очков в 72 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Юта» — 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

Голы: Гюнцель — 35 (Кучеров, Макдона), 1:30 — 1:0. Хедман — 13 (Мозер, Хагель), 4:20 — 2:0. Гонсалвес — 5 (Лиллеберг, Гурд), 25:05 — 3:0. Кучеров — 32 (Пойнт, Раддиш), 29:14 — 4:0. Гюнцель — 36 (бол., Кучеров, Хедман), 37:54 — 5:0. Бьоркстранд — 18 (Гурд, Макдона), 39:36 — 6:0. Пойнт — 36 (Кучеров, Хедман), 48:59 — 7:0. Бьоркстранд — 19 (Пербикс), 54:54 — 8:0.

Вратари: Василевский — Веймелка (Стаубер, 29:14).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 21 (7+10+4) — 25 (5+8+12).

Наши: Кучеров (15.52/5/+3) — Сергачев (22.53/0/-4).

28 марта. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

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Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Юта
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