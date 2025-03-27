«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Юта» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 28 марта. Игра пройдет на «Амали Арене» в Тампе, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Юта» 28 марта

За ключевыми событиями игры «Тампа» — «Юта» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В России нет официальных трансляций НХЛ, видео выкладываются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Оба клуба провели по 71 матчу в регулярном чемпионате НХЛ, «Тампа» набрала 87 очков, «Юта» — 75. Предыдущая встреча клубов состоялась в ночь на 23 марта и завершилась победой команды из Солт-Лейк-Сити со счетом 6:4.