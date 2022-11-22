«Тампа» уступила «Бостону», у Василевского 25 сейвов

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Бостону» со счетом 3:5.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Ник Пол, еще один гол забил Рудольфс Балцлерс, вратарь Андрей Василевский отразил 25 бросков. У «Брюинз» шайбы на счету Давида Крейчи, Ника Фолиньо, Чарли Койла, Брэда Маршана и Давида Пастрняка.

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон отметился результативной передачей и набрал 1000-е очко в НХЛ.

После этого матча «Тампа» с 23 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Бостон» с 34 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)

Голы: Пол — 7 (Стэмкос, Киллорн), 8:57 — 1:0. Крейчи — 6 (Макэвой, Грызлик), 15:36 — 1:1. Фолиньо — 4 (бол., Заха, Крейчи), 25:07 — 1:2. Койл — 6 (Фредерик, Холл), 25:38 — 1:3. Маршан — 6 (Дебраск, Бержерон), 35:08 — 1:4. Пастрняк — 12 (бол., Дебраск, Макэвой), 43:51 — 1:5. Балцерс — 3 (Марун), 44:02 — 2:5. Пол — 8 (бол., Хедман, Марун), 50:38 — 3:5.

Вратари: Василевский (56:05 — 57:00, 58:54) — Ульмарк.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (14+7+14) — 29 (7+14+8).

Наши: Кучеров (21.32/3/-3), Наместников (11.08/3/0), Сергачев (24.26/2/0) — -.

22 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.